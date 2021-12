Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé : «La troisième dose est envisageable»

"On a l’impression que l’engouement vers la vaccination a beaucoup baissé. Ce qui est incohérent puisque nous nous attendons à avoir d’autres vagues. Et pour se protéger de cela, il faut se vacciner.



Donc, nous demandons aux Sénégalais d’aller se faire vacciner pour être dans une situation de non risque, en cas d’arrivée du variant Omicron (…)



Par rapport à la troisième dose, nous sommes en train de l’étudier. C’est envisageable que nous puissions avoir une troisième dose de vaccin."













iGFM