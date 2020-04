Abdoulaye Diouf Sarr tire la sonnette d’alarme: « les cas communautaires ont fini de ceinturer le pays » Depuis plusieurs semaines, les cas positifs au coronavirus détectés au Sénégal, sont pour la plupart, issus de la transmission communautaire. Et même, les cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ont été contaminés par ces cas communautaires, puisque depuis presque 2 semaines, aucun cas importé du coronavirus n’est répertorié au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Avril 2020 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

A ce jour, le Sénégal a enregistré 30 cas communautaires dans quasiment toutes les régions du Sénégal et dans plusieurs quartiers de la capitale dakaroise et de sa banlieue. Une situation qui inquiète au plus au point, les autorités sanitaires, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dans sa communication du jour.



Le ministre de la Santé a ainsi fortement recommandé le port du masque de la part des populations, notamment dans les marchés et les transports en commun, indiquant que « les cas communautaires ont fini de ceinturer le pays ». Intervenant sur la 7TV, hier, le ministre de la Santé avait indiqué que le chef de l’Etat n’hésiterait pas à déclarer un confinement total si le comité national de gestion du Covid-19 le lui recommande.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos