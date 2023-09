Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abdoulaye Prosper Niang : Le Xalam - Les Grands Oubliés du Paysage Musical" Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 02:49 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Prosper Niang, également connu sous le nom de "Le Xalam," était un musicien talentueux qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage artistique sénégalais. En tant que leader du groupe Xalam 2 de Dakar, il a apporté une contribution significative à la fusion de la musique sénégalaise avec des éléments de jazz, de funk et de rock. Malheureusement, son décès précoce a fait de lui l'un des grands oubliés de la scène musicale.



La rencontre entre Prosper Niang et Jean-Philippe Rykiel a été le point de départ d'une collaboration musicale extraordinaire. En 1983, lors d'un festival à l'hippodrome de Pantin, Rykiel a été captivé par le son unique du groupe Xalam, qui mêlait la musique sénégalaise à des influences jazz. Cette rencontre fortuite a ouvert la porte à une amitié et à une collaboration fructueuse.



Le témoignage de Rykiel révèle la profondeur de leur connexion musicale. Prosper Niang, en plus d'être un batteur talentueux, était également le fondateur du groupe Xalam. Il a partagé avec Rykiel ses connaissances sur la musique sénégalaise, en particulier le rythme Sabar, tout en soulignant une caractéristique unique de cette musique : le temps fort n'est pas accentué, mais suggéré. Cette nuance subtile était essentielle pour comprendre la musique sénégalaise.



Prosper Niang a également introduit Rykiel à des artistes sénégalais méconnus à l'époque, comme Doudou N'dyaye Rose, élargissant ainsi son horizon musical.



Xalam, sous la direction de Prosper Niang, était considéré comme le précurseur de l'afrobeat sénégalais, mêlant la musique traditionnelle sénégalaise à des éléments de jazz, de funk et de rock. Leur musique avait une profondeur sonore chaleureuse et unique.



Malheureusement, Abdoulaye Prosper Niang nous a quittés prématurément le 29 avril 1988, laissant derrière lui un héritage musical important. Bien qu'il soit l'un des grands oubliés de la scène musicale, son impact perdure et continue d'influencer la musique contemporaine.



Adieu à cet artiste talentueux qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique.



Père Guissé Pene







