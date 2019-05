Abdoulaye Sow au personnel du COUD et aux étudiants : « nous réussirons ou échouerons ensemble »

Le vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow, a été installé à son nouveau poste de directeur général du COUD. Il invite le personnel et tous les étudiants de l’UCAD à l’accompagner pour une université de rêve.



« Ma volonté et mon engagement, c’est de servir au mieux l’université de Dakar. Je voudrais dire au personnel du COUD, que je n’entends pas réussir seul. Nous réussirons ou nous échouerons ensemble. Pour les étudiants, nous sommes venus non pas avec la cravache, mais pour ensemble améliorer leur cadre de vie et d’études. C’est dans le respect des uns et des autres, la concertation et le dialogue, que nous allons bâtir l’université de notre rêve », a déclaré M. Abdoulaye Sow.

