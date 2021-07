Abdoulaye Sow tire à boulets rouges sur Mady Touré: « Un homme comme ça, sans expérience ni vécu… » La bataille a commencé entre les deux candidats Augustin Senghor et Mady Touré. Les deux parties qui sont actuellement en train de faire le tour des ligues de football, se lancent des piques depuis hier. Abdoulaye Sow n’a pas utilisé le dos de la cuillère pour parler de la candidature du président de Génération Foot.



Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021

« Ce n’est pas Mady le candidat contre Senghor. Et vous le verrez dans 1 ou 2 mois, après les élections. C’est des lobbies cachés qui sont contre Senghor parce que Senghor est honnête et qu’ils ne veulent pas qu’il soit à la tête du Sénégal et de l’Afrique », a-t-il déclaré.



Mady Touré et Augustin Senghor sont actuellement les deux candidats en lice pour les élections qui vont se tenir le 7 août prochain. Pour Abdoulaye Sow, son allié, Me Senghor, est le meilleur choix, et il argumente: « On ne peut pas les comparer. Mady a le droit d’aller se battre mais un homme comme ça, sans expérience ni vécu, lui confier notre fédération, c’est reprendre ce que nous avons fait depuis plus de 12 ans… ».

