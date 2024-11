Abdoulaye Sylla (And Bessal Sénégal) : Pour un Impôt Solidaire au Service des Lieux de Culte et des Pêcheurs Dans le cadre de sa campagne électorale, Abdoulaye Sylla, tête de liste de la coalition And Bessal Sénégal, a visité la mosquée de la Divinité à Dakar, où il a affirmé sa volonté d’allouer une partie de l’impôt aux lieux de culte. Mais aussi aux pêcheurs, à qui il a rendu visite...

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Selon le quotidien Les Echos qui partage la nouvelle, Sylla, issu des daaras et conscient de l'importance de la religion au Sénégal, a annoncé son ambition de représenter la voix des chefs religieux à l’Assemblée nationale.



En cas de victoire, il souhaite renforcer leur pouvoir et rediriger une partie des fonds publics vers ces acteurs sociaux qui, selon lui, jouent un rôle crucial en période de crise.



Sur cet élan, nus dit le journal, Sylla s’est également adressé aux pêcheurs, reconnaissant leurs difficultés d'accès au financement et aux outils logistiques nécessaires pour rivaliser avec les pêcheurs étrangers.



Promettant des solutions concrètes, il a critiqué la gestion actuelle et prôné l’autonomisation des acteurs du secteur halieutique pour faire de la production locale une priorité. Il a également appelé à la paix et à l’unité, estimant que les violences électorales menacent la stabilité économique du pays.





