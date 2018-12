D’après les radars de Leral.net, l’homme d’affaire sénégalais, Abdoulaye Sylla, DG de Ecotra aurait décidé de boycotter l’inauguration de Ila Touba pour une affaire de 10 milliards de ses paiements « bloqués » par le Président Macky Sall.



Pourtant le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre avait appelé tous les talibés mourides à se présenter à la cérémonie de l'inauguration de l'autoroute ila Touba, prévue ce jeudi 20 décembre prochain à l'entrée de Touba Fall à 15h.



En réalité, le grand homme d’affaires Abdoulaye Sylla, DG de Ecotra a été au cœur de la construction de l’autoroute Ila Touba, avec l’entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC), chargée des travaux.



Pour rappel, Pékin avait accordé un prêt à taux très préférentiels pour le financement d'une autoroute devant relier deux des principales villes du Sénégal.



Le Sénégal et la Chine avaient ainsi signé une convention de financement de l’autoroute à péage Ila-Touba, longue de 113 km et reliant Touba (centre) à la ville de Thiès (70 km à l’Est de Dakar), d’un montant de 416 milliards de F CFA (634 millions d’euros). C'était le lundi 08 juin 2015, à Dakar.



Le prêt est étalé sur 25 ans, avec un taux d’intérêt de 2 % et un délai de grâce de cinq ans. Un accord politique entre les deux parties avait été conclu en février 2014, lors d’une visite du président sénégalais à Pékin.



L’entreprise China Road and Bridge Corporation (CRBC), chargée des travaux, a déjà fait venir du Mali du matériel lourd, en attendant l’arrivée d’autres engins en cours d’acquisition.



Les travaux étaient prévus sur 45 mois et devaient générer 7 000 à 8 000 emplois temporaires. 500 à 600 emplois permanents sont attendus de l’autoroute Ila-Touba avec un taux de rentabilité à 35 %.



Les recettes générées par le péage de l’autoroute Ila Touba qui va être inauguré jeudi prochain, pourraient rembourser le prêt.