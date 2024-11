Abdoulaye Sylla : Entre ambitions panafricaines, débâcle électorale et incertitude juridique Les résultats des élections législatives sont tombés, et la coalition ABS menée par Abdoulaye Sylla, a enregistré un revers cuisant. Avec des scores frôlant le zéro dans plusieurs circonscriptions, cet échec laisse place à une multitude de questions. Abdoulaye Sylla continuera-t-il de répondre aux sollicitations sur son célèbre numéro de Dubaï ou choisira-t-il de se retirer dans l’ombre ?



Une promesse panafricaine remise en cause



Lors de sa rencontre récente avec la communauté guinéenne au Sénégal, Abdoulaye Sylla avait affirmé une vision panafricaine ambitieuse : " Je ne me fixe pas sur les frontières. Ce qui m’importe, c’est l’Afrique. Mes activités en témoignent : Ecotra Sénégal, Ecotra Côte d’Ivoire, Ecotra Dubaï, Ecotra Singapour, Hong Kong, Europe. Je ne fais pas de distinction entre Sénégalais et Guinéens. C’est l’Afrique qui compte et nous sommes tous Africains ".



Cependant, les électeurs n’ont pas été convaincus. Entre promesses non tenues et une crédibilité entachée, Abdoulaye Sylla a vu sa popularité s’effondrer.



Un échec électoral retentissant

La coalition ABS a essuyé de lourdes défaites, enregistrant des scores insignifiants dans plusieurs localités. Ce résultat met en lumière, une profonde déconnexion avec les attentes des électeurs.



"Il pense pouvoir acheter tout le monde"

Selon plusieurs observateurs, Abdoulaye Sylla a toujours cru que l’argent pouvait résoudre tous les problèmes. Il aurait verbalement promis d’acquérir 25 % dans des projets en ligne, sans jamais formaliser ces accords sur papier. Bien qu’il ait réussi à attirer certains soutiens grâce à sa fortune, d’autres, depuis ses débuts en 2011, n’ont jamais cédé à ses propositions.



Des promesses non tenues et des conflits internes

Des sources proches de son entourage, révèlent que Sylla a promis des contrats à de nombreux collaborateurs, mais sans jamais les signer. Cette situation a engendré des rivalités internes, ses alliés se disputant des positions influentes. Ce chaos reflète la désorganisation croissante au sein de son équipe.



Immunité parlementaire perdue et interdiction de sortie du territoire

Abdoulaye Sylla n’a pas réussi à obtenir l’immunité parlementaire qu’il espérait. Pis encore, le parquet financier lui a interdit de quitter le territoire national. Contraint de rester dans sa résidence à Marieme Dieng ou à Somone, il attend de connaître son sort, sous l’autorité du nouveau gouvernement.



D’après nos sources, ses prétendus contacts influents au sein des anciens gouvernements d’Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, se sont avérés décevants. Ces relations, qui semblaient solides, n’ont finalement pas joué en sa faveur.



Une générosité controversée

Le don d’un terrain de 1000 m² à Diamniadio, estimé à 70 millions FCfa, accompagné de promesses de construction de logements pour un coût total dépassant 1 milliard FCfa, a suscité une vive controverse. Ce geste, présenté comme un acte panafricain, est largement perçu comme une tentative maladroite d’achat d’influence politique.



Le futur incertain d’Abdoulaye Sylla

Avec cet échec électoral, des engagements non tenus, des querelles internes et des ennuis juridiques, l’avenir de Sylla semble incertain. Pourra-t-il redorer son image et maintenir sa position dans la sphère publique ?



Attendre et observer



Abdoulaye Sylla est aujourd’hui à la croisée des chemins. Ses ambitions panafricaines et son discours inclusif, ne suffisent plus à masquer les doutes qui pèsent sur lui. Alors qu’il est contraint de rester sur place, les Sénégalais et le gouvernement observeront attentivement ses prochaines actions.



Le temps dira si Sylla pourra rebondir ou s'il est destiné à rester une figure controversée, à la fois admirée et critiquée.













