Abdoulaye Sylla, fondateur d'Ecotra manipule la presse depuis les États-Unis

Chapeau : Après avoir vidé ses comptes bancaires en raison de procès en cours et de saisies de la douane sénégalaise, l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla s'est installé à Miami et commande des articles pour différents organes de presse. Bien qu'il ait connu des difficultés financières en 2012, y compris une faillite frauduleuse, il a depuis remboursé ses dettes. Leral s'apprête à publier un dossier sur la saisie de la douane sénégalaise concernant Abdoulaye Sylla dans sa section enquête douanière. Ses amis dans la presse et sa propre entreprise de presse attaquent tous les concurrents d'Abdoulaye Sylla. Le club 50% de préférence nationale est une création pour montrer sa ''puissance'', les preuves seront bientôt dévoilées. Au Sénégal, il est important de respecter sa parole, ses engagements envers son entreprise et les personnes qui ont toujours soutenu son projet

leral.net le Dimanche 14 Mai 2023