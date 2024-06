Saint-Louis : La communauté Hibaadou Rahmaan a fêté la Tabaski, ce dimanche

Dimanche 16 Juin 2024

La communauté Hibaadou Rahmaan de la Saint-Louis a célébré ce dimanche la fête de la Tabaski. La prière a lieu à la mosquée de Darou et présidée par l'imam Ousmane Dieng qui, dans son sermon, a exhorté les Sénégalais d'avoir la culture et l'habitude de payer des impôts pour participer au développement du pays, non sans déplorer la division des musulmans pour la célébration des fêtes islamiques au Sénégal.