Abdoulaye Wilane demande la grâce pour Guy Marius Sagna Abdoulaye Wilane n’est pas contre une liberté pour Guy Marius Sagna. Le porte-parole du Parti socialiste (Ps) évoque même la possibilité d’une « liberté conditionnelle ». Parce que, a-t-il estimé, l’activiste, en détention provisoire depuis le 29 novembre 2019, suite à une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, a lourdement fauté. « En marchant devant les grilles présidentielles, Guy Marius Sagna a violé la loi. Tous ceux qui le défendent, doivent reconnaître qu’il a fauté gravement. Il a été même un provocateur insolent. Comment il peut se permettre d’aller provoquer la sécurité de la Présidence ? Ce n’est pas responsable », face à Mamoudou Ibra Kane, dans l’émission le JDD.

Toutefois, le Parlementaire trouve qu’une fois que l’activiste reconnaît son erreur, il pourrait bénéficier d’une clémence. « Humainement et au nom des valeurs socialistes, j’ai toujours du mal quand quelqu’un est privé de liberté. Même si par ailleurs, c’est à la suite d’une violation de la loi. C’est une position de principe que je porte et que j’assume », a-t-il fait savoir. Paraphrasant le poète président, Senghor, Wilane déclare : « Les lois et règlements sont sacrés dans leur contenu, mais puisqu’ils s’appliquent aux hommes, il faut les humaniser »

