Abdourahmane Diouf, Rewmi: "Il faut que Macky Sall dilate sa poitrine et appelle au dialogue"

Dimanche 14 Janvier 2018

Le porte-parole de Rewmi, Dr Abdourahamane Diouf a invité dimanche au chef de l’Etat Macky Sall d'ouvrir les conditions d'un à un dialogue sincère avec l'opposition.



"Nous demandons au président de dilater sa poitrine et d’appeler au dialogue avec un chef de l’opposition avec son statut qui viendra autour de la table » a notamment indiqué M. Diouf, invité de l’émission "Grand Jury" de la Rfm.



Sur la situation en Casamance, le responsable de Rewmi estime qu'une solution miracle n’existe pas.

A l’en croire, seul un dialogue national pourrait permettre de trouver une solution définitive à la crise. "C’est pourquoi, nous demandons au dialogue national. La solution peut venir de n’importe quelle personne", espère le porte-parole de Rewmi.



Toujours sur la Casamance, M. Diouf, pense qu’il faut une politique économique au nom de la Casamance et non au nom des Casamançais.



A ce propos, il note qu' "il y a des agences qui ont été créées et gérées de façon clientéliste, parce que les gens qui les gèrent appartiennent au parti au pouvoir".



"Aujourd’hui, dit-il, sans une Casamance en paix, le Sénégal n’atteindra jamais la vitesse de croisière. Il faut que le président de la République s’ouvre, l’opposition n’ira jamais marcher sur le Palais pour demander un dialogue national".



Avec IGFM

