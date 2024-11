Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ablaye Cissoko, le virtuose de la kora, élevé comme chevalier des arts et lettres de la France Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 17:31 | | 0 commentaire(s)| Dans l’enceinte du théâtre de verdure de l’institut français de Saint-Louis, notre compatriote Ablaye Cissoko a été élevé par Christine Fagès, ambassadeur de France, à la dignité de chevalier des arts et lettres.

Le maître de la Kora, dont la musique transporte et crée des ponts entre les hommes et les cultures, habite un imaginaire de douceur et de tendresse. De sa ville de Saint-Louis, où il habite depuis 30 ans, il inonde le Sénégal et l’Afrique de mélodies dont les racines surgissent d’une longue tradition de maîtres de la kora et des sonorités traditionnelles.



En ce moment, se déroule la 4ème édition du Festival « Au tour des cordes ». Les artistes viennent de toutes les parties du monde pour tisser des liens et habiter autrement la ville tricentenaire.



Le virtuose de la kora, dans ce festival, met à l'honneur les instruments à cordes, ces instruments porteurs d’histoires

séculaires des peuples du monde. Kora, setâr, ngoni, kanun, oud, guitare, depuis des siècles, racontent nos histoires, portent nos cultures et la voix de nos ancêtres. Autour de ces nobles instruments, de merveilleux musiciens, des passeurs de mémoires, de grandes voix.



Ablaye Cissoko est aussi honoré par la France car c’est un passeur d’émotions, un homme qui va partout dans le monde comme la preuve vivante du Sénégal ouvert sur le monde.



Seydi Diop





