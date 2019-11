Abodou Karim Bourgi et Mme Fatme Fawaz lourdement condamnés....

Le tribunal du commerce de Dakar a tranché le litige qui opposait la société "Baobab Sénégal" (Ex Microcred SA) à l'entreprise "Prestilux" SARL de M. Abdou Karim Bourgi et Mme Fatma Fawaz. Dans son délibéré, la juridiction a condamné solidairement ces derniers à payer à la société "DIAMONS BANK" SA la somme de 18.800.641 FCFA, outre la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Condamnés également aux dépens, l'ami de Karim Wade et sa coprévenue, avaient commis Me Ousseynou Thiam par la défense de leurs intérêts. Quant à la société "Baobab Sénégal", elle a été assistée par Me Samba Ametti.