Aboubacry Sokomo, Enseignant-chercheur UIDT de Thiès: « Amadou Bâ assure et nous rassure »

Cher camarade Abdoulaye Bibi Baldé, il y a des moments où le silence est plus éloquent que la parole. Quand on est membre d’une organisation, on ne s’attaque pas à ses collaborateurs publiquement. C’est inélégant.

Le Premier Ministre Amadou Bâ est notre candidat, il a été choisi devant vous.



Sa candidature a été portée par la conférence des leaders de BENNO BOKK YAKAAR, par les militants et les sympathisants de notre coalition. Depuis lors, il déroule. Il se lève tôt et se couche tard. Il assure ses charges de chef de gouvernement avec loyauté et engagement. Il va dans le Sénégal des profondeurs. Il rencontre les Sénégalaises et les Sénégalais. Il les écoute et parle peu. Il prend note. Au même moment, d’autres responsables le rassurent et nous rassurent, en faisant comme lui. Parmi eux, il y a notre coordonnateur Moussa Baldé.



Il assure avec succès ses fonctions de MESRI, de Président de Conseil Départemental de Kolda, de Délégué Régional pour les parrainages dans le Fouladou, de Coordonnateur du RUR et du RUBBY. Nous sommes rassurés par le travail qu’il abat avec son équipe dans sa région et au sein des réseaux des universitaires qu’il dirige avec humilité, engagement et efficacité. Avec des responsables comme lui, nous sommes rassurés qu’il va assurer la victoire dans le Fouladou au soir du 25 février 2024.



Cher camarade Abdoulaye Bibi Baldé, nous avons partagé la classe de 1ère année à la FASEG. Vous avez occupé de hautes fonctions grâce à notre accession au pouvoir en 2012. Nous n’avons pas eu cette chance. Pourtant, vous n’étiez ni mieux outillé encore moins le plus engagé politiquement.



Nous sommes cadre fondateur de notre parti APR, membre fondateur de la CCR comme vous. Il y a des moments où il faut s’oublier pour l’intérêt collectif. Vous êtes d’une grande courtoisie et d’une urbanité certaine, mais votre sortie est maladroite et inopportune.



Notre candidat Amadou Bâ est rassurant et nous rassure par son sens de la mesure et sa pondération. Il a été choisi par ses qualités, tant aux affaires qu’en dehors des affaires de la République. Il a de la tenue et de la retenue.



Face à l’ennemi, on ne tousse pas ; il faut resserrer les rangs. Oublions nos personnes, comme le dit le Président MackySall, SAUVONS LA REPUBLIQUE.









Aboubacry SOKOMO

Membre du RUR/RUBBY

Enseignant-chercheur UIDT de THIES

Ancien Directeur des Constructions des Palais de Justice et Autres Edifices du Ministère de la Justice

Ancien Secrétaire Permanent du MAEP du Ministre de la Justice





