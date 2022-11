Absence dans le répertoire des musiciens: Cheikh Amar s'en réjouit et assène ses vérités

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Novembre 2022 à 06:16 | | 0 commentaire(s)|

Interpellé sur son absence dans le répertoire des artistes alors qu'il fut un temps où, pour rien, on le mettait dans les bacs. "Je n'ai pas vu et remarqué cela, mais je préfère cela. Je ne vois aucun intérêt à ce qu'ils me chantent. Par contre, ils peuvent bien chanter (en montrant du doigt la photo de Serigne Saliou Mbacké accrochée au mur)", a-t-il dit.