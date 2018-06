Absence de boutiques officielles de maillots du Sénégal : Abdoul Khadre Lô fustige le merchandising approximatif de la Fédération Abdou Khadre Lô de la société de conseil en communication Primum Africa, s'est prononcé sur sa page facebook sur l'absence de boutiques officielles de maillots du Sénégal, tout en fustigeant le merchandising approximatif de la Fédération sénégalaise de footall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juin 2018 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Je ne comprends pas que le fédération sénégalaise de football ne se soit pas assurée des points de vente (boutiques officielles) des maillots de l'équipe nationale. Mais a t-elle seulement un agent marketing?



Comment comprendre que toutes les fédé qualifiées fassent du merchandising de folie pendant le mondial et pas la nôtre?



Impossible de trouver le maillot de l'équipementier si ce n'est par le circuit parallèle et pour de la contrefaçon. Ou bien nous suffisons-nous de la manne financière reçue de la FIFA?



Si le Nigéria (200 millions d'habitants) a réussi à écouler 3 millions de maillots avant le mondial, au moins 150 000 tuniques officielles auraient pu être vendues au Sénégal (15 millions d'habitants). Et au vu de la ferveur créée par la 1ère victoire d'une équipe africaine à #Russia2018, on aurait pu exploser les ventes. Mais comme le travail formel n'a pas été fait, les maillots façon-façon (thiéré) se vendent à tous les coins de rue de Dakar, au 1/5e du prix du vrai. L'incompétence des officiels est une bénédiction pour les débrouillards et tant mieux pour eux. #DeukkBiCommeTamkharitNdakhThiéré!



PS: Les supportrices mexicaines et péruviennes qui font fureur sur la toile peuvent aller se rhabiller. Nous avons beaucoup mieux et pas dénudées à Dakar.

#TeamTFM! #TeamSenegal!

Comment comprendre que toutes les fédé qualifiées fassent du merchandising de folie pendant le mondial et pas la nôtre?Impossible de trouver le maillot de l'équipementier si ce n'est par le circuit parallèle et pour de la contrefaçon. Ou bien nous suffisons-nous de la manne financière reçue de la FIFA?Si le Nigéria (200 millions d'habitants) a réussi à écouler 3 millions de maillots avant le mondial, au moins 150 000 tuniques officielles auraient pu être vendues au Sénégal (15 millions d'habitants). Et au vu de la ferveur créée par la 1ère victoire d'une équipe africaine à #Russia2018, on aurait pu exploser les ventes. Mais comme le travail formel n'a pas été fait, les maillots façon-façon (thiéré) se vendent à tous les coins de rue de Dakar, au 1/5e du prix du vrai. L'incompétence des officiels est une bénédiction pour les débrouillards et tant mieux pour eux. #DeukkBiCommeTamkharitNdakhThiéré!PS: Les supportrices mexicaines et péruviennes qui font fureur sur la toile peuvent aller se rhabiller. Nous avons beaucoup mieux et pas dénudées à Dakar.#TeamTFM! #TeamSenegal!

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook