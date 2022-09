Absence de l’entreprenariat au Ministère de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi : Ce que la Coalition « Juste » décèle et déplore… Par la voix de son Président Amadou Bassirou Ndiaye et celle de Ndèye Sow, sa Coordonnatrice, la Coalition « Juste » dans un communiqué parvenu à Leral a détecté et dénoncé « l’Absence de l’entreprenariat au Ministère de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi ! »

Communiqué : Dans le tempo du fast-tract, le Décret n° 2022 – 1777 du 17 Septembre 2022 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères a été publié. Nous ne pouvons que nous en réjouir tout en mettant quelques réserves à ces dites répartitions.



En parcourant, ledit décret n° 2022 – 1777 du 17 Septembre 2022, il nous est apparu que le Ministère de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi n’a rien qui le rapproche de l’entreprenariat qui doit permettre la création de richesses et d’emploi.



Une bizarrerie renforcée par l’existence de l’entreprenariat dans plusieurs ministères tels que le Ministère de la Famille avec Direction des Organisations féminines et de l’Entreprenariat féminin et le Fonds national de l’Entreprenariat féminin, le Ministère de la Formation professionnelle avec le Centre d’Entreprenariat et de Développement technique.



Mieux encore, la Présidence conserve la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes qui devrait être l’outil majeur du Ministère de l’entreprenariat.



De plus, ce Ministère de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi ne contrôle aucun établissement public, aucune société nationale et société à participation publique.



Enfin, en l’absence d’un Ministère dédié à l’entreprise, nous voudrions pour plus de cohérence que le Bureau de Mise à Niveau ; l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME et la Direction des PME soient rattachés au Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries. Lequel prendra la dénomination de Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Entreprises pour prise en charge efficace du Secteur privé national



