Abus de confiance: Khadiata Sall condamnée à 2 mois avec sursis

Poursuivie pour le délit d’abus de confiance portant sur la somme de plus de 6 millions de nos francs, Khadiata Sall n’y est pas allée du dos de la cuillère. Attraite hier devant la barre du tribunal de Diourbel, elle a reconnu les faits, mais réfute le montant avancé parce qu’entretemps, elle dit avoir remboursé 495.000 Fcfa.



A l’en croire, elle a placé la marchandise chez des clients qui jusqu’à présent n’ont pas encore payé, c’est pour cela qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la totalité de l’argent à Dior Mbaye. Commerçante à Touba, Khadiata Sall avait complété pour 324.000 Fcfa la somme qui manquait à Dior Mbaye pour sortir son conteneur. Le conteneur, objet de leur collaboration, contenait 45 bidons d’encens, des matelas, 6 chambres à coucher, 4 salons, 3 frigos bar, 5 frigos Side by Side, 1.500 djellabas, des parfums, des tissus, des voiles etc. Commerçante établie à Thiès et de passage à Touba, Dior Mbaye indique que Khadiata Sall vendait la marchandise sans reverser l’argent.



Constatant que Mme Sall donnait en prêt la marchandise, elle lui avait demandé de ne plus procéder de la sorte. Mais ce jour, selon Dior Mbaye, Khadiata Sall l’a humiliée devant son mari. C’était une manière, dit-elle, de faire comprendre à Mme Sall qu’elle avait contracté un prêt bancaire et qu’il ne fallait pas prendre des risques. Pour sortir sa nièce de l’auberge, Omar Cissé s’est engagé à donner une avance de 3 millions de francs. A l’issue des débats d’audience, le tribunal a condamné Khadiata Sall à 02 mois avec sursis et de contrainte par corps au maximum. Elle doit payer 2.612.500 Fcfa étalés sur 6 mois en raison de 470.000 Fcfa par mois à Dior Mbaye.

L'As