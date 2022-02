Abus de confiance : Le gérant de la société Proxy traîné en justice pour la disparition de 27 containers

Tout est parti d’une plainte déposée par la société Maersk Sénégal le 9 septembre 2021, après avoir constaté la disparition de 27 de ses containers. La partie civile révélait que c’est la société Proxy qui les avait reçus, après avoir livré à une société chinoise qui devait les retourner. L’enquête ouverte a permis la découverte d’un des containers à Thiaroye. Deux autres ont été retrouvés entre les mains de Mariama Diop, à la cité Keur Gorgui. Interrogée, cette dernière a révélé les avoir acquis auprès de Mina Gomis. Arrêté, le patron de Proxy, Mansour Diop reconnaît avoir reçu les containers à titre de louage. Il ajoute qu’il les a vendus parce qu’il avait constaté qu’ils étaient endommagés. Il n’a pas manqué de dénoncer ses 5 complices, qui ont acheté les containers à vils prix.



Attrait hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour abus de confiance, raconte-t-on dans "L'As", Mansour Diop, 35 ans, transporteur, gérant de la société “Proxy” sarl, conteste les faits. « J’ai envoyé un mail à Adama Dièye le 21 juin. Et ce dernier n’a répondu qu’à la date du 5 janvier. La deuxième chose est que la société n’a jamais envoyé de mise en demeure à ma société pour que je restitue ces containers et il n’y a pas de preuves. En plus, parmi ces 11 containers, 3 étaient endommagés, j’ai vendu ces containers que j’ai reçus de la société Maersk Sénégal parce qu’ils étaient endommagés », s’est-il défendu.



Par contre, il avait dit à l’enquête avoir vendu les containers pour aider son cousin qui avait des démêlés avec Dame justice. Son acolyte Badou Ndoye, poursuivi pour complicité d’abus de confiance, indique qu’il a fait la mise à terre des 3 containers au parking du stade Léopold Sédar Senghor. « J’ai reçu 11 et les 3 étaient endommagés comme l’a dit Mansour », a-t-il déclaré. Traîné en justice aussi pour complicité d’abus de confiance, le transporteur Ibrahima Diop indique que Mansour Diop lui a vendu 3 containers chacun à 1,2 million FCfa, plus le transport à 60.000 FCfa. « Il y avait des dommages sur les portes, ce qui fait qu’elles ne pouvaient pas se fermer. Je les ai vendus à Mina Gomis à 1,3 million FCfa. Je n’avais pas la certitude qu’ils lui appartenaient, mais je sais que Mansour Diop est un transporteur », a-t-il précisé.



A son tour, Mina Gomis, qui comparaissait pour recel, a clamé son innocence. Même attitude pour Momar Ndiaye qui est attrait pour recel et entrave à la justice. Mariama Diop a nié aussi le délit de recel. « C’est Ibrahima Diop qui m’a mise en rapport avec Mina Gomis et c’était au téléphone. Je les ai achetés à 8,5 millions FCfa. J’ai payé par chèque et il a apposé sa signature sur celui-ci. J’ai payé et ils ne m’ont jamais été livrés jusqu’à présent. Depuis l’année dernière, je fais l’achat de ces containers pour le transport et pour en faire des bureaux pour le personnel », s’est-elle dédouanée.



La partie civile réclame 47 millions FCfa en guise de dommages et intérêts. Le maître des poursuites a requis la relaxe en faveur de Mariama Diop, un an de prison ferme contre Mansour Diop et 6 mois de prison contre les autres. La défense a plaidé la relaxe. Le délibéré est prévu au 17 mars prochain.