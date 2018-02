Abus de confiance : Un agent de Tigo condamné à deux mois de prison ferme et à 25 millions de FCfa, à titre de dommages et intérêts Gestionnaire de stocks à la société Tigo, H. Sané a comparu ce lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d'abus de confiance, portant sur 28 millions de FCfa et de faux et usage de faux au préjudice de sa société. Jugé, le prévenu a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont deux mois ferme et, à payer 25 millions de FCfa à la partie civile à titre de dommages et intérêts, après l'avoir désintéressé à hauteur de 5 millions à la barre.

Né en 1983, H.Sané est gestionnaire de stocks (puces et autres articles) à la société Tigo. Profitant de ce poste stratégique, le prévenu falsifiait les bordereaux de versement des agents qui sont sur le terrain, en y ajoutant un chiffre pour détourner la différence des sommes d'argent.



Ainsi, lors d'un contrôle de routine, la société Tigo va découvrir un trou de 28 millions de FCfa dans ses caisses. Mais, à l'enquête préliminaire comme aujourd'hui à la barre, le prévenu a justifié son comportement déloyal à l'égard de son entreprise par des vols d'articles, dont il serait victime sans convaincre de sa bonne foi.



« Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Cependant, c'était dans le but de pouvoir rembourser ma société. Car, j'ai été victime de vols répétitifs sur les articles qu'on m'avait donnés. De peur d'être licencié, je m'adonnais à cette pratique peu orthodoxe pour collecter la somme d'argent correspondant à la valeur des articles volés. Au lieu de 28 millions, j'ai détourné 10 millions FCfa », a- t-il déclaré.



La société Tigo, représentée par son conseil a par ailleurs, réclamé 35 millions FCfa à titre de dommages et intérêts, après avoir demandé de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés.



Le Ministère public a requis six mois d'emprisonnement, dont trois ferme contre le prévenu. Un réquisitoire jugé trop sévère par la défense qui avait préféré un règlement à l'amiable du litige. Selon Me Tall, le seul tort qu'on peut reprocher à son client, c'est de ne pas porter plainte, suite aux vols, dont il a été victime.



« Même s'il n'a pas rapporté la preuve de ses allégations. C'est un garçon très sérieux. Il a été victime de sa propre naïveté. Sa famille est prête à vendre un titre foncier pour désintéresser la partie civile. J'ai avec moi 5 millions de FCfa. Tendez-lui la perche en lui faisant une application bienveillante de la loi, et le condamner à payer le montant initial du litige », a-t-il sollicité.



Rendant son verdict, le juge a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement, dont deux mois ferme. Il doit également payer à la société Tigo 25 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. A retenir que ladite société de téléphonie a déjà reçu 5 millions de FCfa par le biais de son avocat.









