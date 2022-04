«Abus» de confiance, accident mortel involontaire et détention de drogue :Verdicts «cléments» du tribunal de Dakar Plusieurs dossiers relatifs à divers délits ont été jugés hier, mardi 19 avril 2022, au Palais de Justice Lat-Dior de Dakar. Il s’agit, entre autres, de cas d’abus de confiance dans le cadre d’un partenariat pour l’élevage de poulet, de mauvaise conduite ayant entrainé la mort d’une personne par accident et de détention de drogue



Partenariat raté pour élevage de poulets : 3 mois avec sursis et 800 mille fcfa d’amende pour Moustapha Ndiaye



Le Tribunal de connu a connu hier, mardi 19 avril 2022, une affaire de partenariat pour élevage de poulets raté. Fatimata. B. Diallo a poursuivi Moustapha Ndiaye pour une affaire d’élevage de poulets financée à hauteur de 430 milles francs CFA.



A l’arrivée, si le projet produit les résultats escomptés, les deux parties devraient empocher chacune plus de 800 mille francs CFA de retombée. Les faits remontent au 20 mars dernier.



Fatimata B. Diallo a donné 430 milles francs CFA dans le cadre d’un partenariat pour élevage de poulets à Moustapha Ndiaye, espérant en retour s’en sortir avec 800 et quelques milles francs CFA de bénéfice.



Un retour sur investissement qui ne se réalisera pas. Suffisant pour qu’elle attraie le sieur Ndiaye devant le tribunal, pour rentrer dans ses fonds. A la barre, le prévenu a affirmé, pour se défendre, que la majorité des poulets a péri des suites d’une maladie. Néanmoins, il a été condamné à 3 mois avec sursis et à payer la somme de 800 mille francs CFA à Fatoumata Binta Diallo



Détention de drogue : Pape. O. Mbengue condamné à 2 mois ferme



L’autre affaire jugé par le tribunal de Dakar, concerné une histoire de détention de drogue. Pape. O. Mbengue, mécanicien de profession, a été cueilli par les policiers aux Parcelles Assainies (de Dakar) pour détention de drogue par devers lui et après fouille dans sa chambre.



Pape. O. Mbengue a été mis aux arrêts pour détention de drogue au moment des faits. Par la suite, les policiers ont procédé à une fouille qui a conduit à la saisie d’une quantité importante de chanvre indien chez lui.



Devant la barre, le mécanicien de profession, a réfuté l’accusation portée contre sa personne et informé le tribunal avoir subi des violences policières lors de son arrestation. Il sera condamné à 2 mois ferme.



Accident mortel sur un passant : Ndèye Khady Lô écope de 3 mois de sursis



Le dernier dossier jugé, hier mardi, porte sur une mauvaise conduite au volant à l’origine d’un accident mortel. Ndèye Khady Lô perd le contrôle de sa voiture et renverse mortellement un passant.



Les faits ont eu lieu il y quelques jours. Au lieu de freiner, Ndèye Khady Lô, ayant perdu le contrôle de sa voiture, fonce et cause un accident vers la route de Soprim, au croisement 22 (zone de chantier). Elle a mortellement renversé et traîner une personne.



La victime est décédée le mardi dernier. Elle a été arrêtée suite à la mort de ce dernier. L’avocat de la défense évoque la panique et signale l’état de santé de la prévenue, pour demander une atténuation des charges qui seront retenues contre elle.



La dame Lô écopera finalement de 3 mois avec sursis.

Sud quotidien



