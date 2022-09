Abus de confiance portant sur plus de 15 millions FCfa: Wally Diouf traîne en justice son frère ! Wally Diouf avait remis à son frère Ousseynou Diouf, des moutons d’une valeur de plus de 15 millions FCfa pour une opération Tabaski. N’ayant pas reçu le retour de son investissement, il ne s'est pas fait prier pour traduire ce dernier en justice, pour abus de confiance. Relaxé de ce délit, Ousseynou Diouf devra tout de même payer la somme de 6 millions FCfa au plaignant.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

A l’approche de la fête de Tabaski, Wally Diouf avait remis à son frère 106 moutons pour une valeur de 15 millions 954 mille francs Cfa. C’est ainsi que Ousseynou Diouf a signé une décharge qui prouve l’acquisition et la dette qu’il doit à son frère. Mais après la fête de Tabaski, il n'a remis à Wally Diouf que la somme de 9 millions de francs Cfa. Depuis lors, la partie civile peine à rentrer sur son reliquat, rapporte "L'As".



Fatigué de courir derrière son dû, il a saisi Dame Justice. D’où la comparution d’Ousseynou Diouf au Tribunal de Grande Instance de Dakar, statuant en matière des flagrants délits, pour abus de confiance. Devant la barre, le prévenu reconnaît avoir reçu les 106 moutons moyennant une valeur de 15 millions FCfa. Mais il n'avait pas réussi à écouter toutes les bêtes. Après la Tabaski, il ne restait que 46 moutons. « Je lui ai demandé de venir prendre le reste, mais il m’a dit qu’il ne le ferait pas, car nous avions parlé de remboursement en argent et non en nature. Ce qui est faux », martèle-t-il.



Auditionné à son tour, la partie civile Wally Diouf a donné sa version des faits. D’après lui, il a remis 106 moutons à son frère pour une valeur de 15 millions 954 mille francs Cfa. « Il m’a versé 9 millions 475 mille francs Cfa et il reste 6 millions. Il m’avait dit que les moutons invendus étaient au nombre de 13 », a indiqué le plaignant. En guise de dommage, Wally Diouf a réclamé 6 millions 479 mille 500 francs Cfa à son frère. De son côté, le ministère public a requis l’application de la loi. De l’avis de l’avocat de la défense, Me Ibrahima Mbengue, c'est une opération de vente à laquelle la partie civile a participé. A l'en croire, il y avait 106 têtes et il a vendu les 15 moutons. Pour Me Mbengue, son client n’était pas dans l’obligation de tout vendre avant la Tabaski.



D'ailleurs, il n’a rien gardé par devers lui. Il souligne que le bénéficiaire n’est personne d'autre que le plaignant. Selon l'avocat, il ne peut que demander la restitution des moutons invendus. Il a plaidé la relaxe des fins de la poursuite sans peine ni dépens et de débouter la partie civile de sa demande, en rappelant que c'était une vente à crédit. Malgré sa relaxe, le mis en cause paiera à son frère, la somme de 6 millions de francs Cfa.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook