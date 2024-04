Abus de confiance portant sur plus de 8 millions FCfa : Mariama S. traîne son neveu en justice

Mariama S. a traîné son neveu P. A. Barry devant la barre du Tribunal de Grande Instance de Mbour, pour abus de confiance portant sur 8.500.000 FCfa.



D'aprés le récit de "Seneweb", elle lui avait remis cette somme pour qu'il lui fasse des travaux dans sa maison. Une tâche, dit-elle, que son neveu n’a pas effectuée. Après avoir demandé à ce dernier des comptes, elle s'est heurté à son entêtement. Mariama S. dépose alors une plainte pour réclamer son dû.



Très en colère et en verve, la plaignante n'a pas manqué de traiter son neveu, de voleur. Ce qui lui vaudra des remontrances du juge, qui lui demande d'éviter les écarts de langage. Elle finit par verser des larmes, avant de se ressaisir.



Elle réclame à son neveu, la somme de 4 millions FCfa à titre de remboursement et 5 millions FCfa en guise de dommage et intérêts.



Le procureur a requis l'application de la loi.



P. A. Barry sera fixé sur son sort, mardi prochain.