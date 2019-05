Aby Ndour: « j’ai été traumatisée par le comportement du meurtrier de Bineta Camara » La chanteuse Aby Ndour était présente ce matin à la Place de la Nation lors du sit-in du collectif contre les violences faites aux femmes. L’artiste a dit être sérieusement choquée par cette affaire de meurtre de Bineta Camara.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai été traumatisée par le comportement d’Alioune Badara Fall, après avoir commis le meurtre de Bineta Camara. Son témoignage sur WhatsApp et son comportement à la maison mortuaire, la froideur qu’il affichait, m’ont sérieusement choquée », a dit Aby Ndour.



La chanteuse a appelé les autorités à renforcer la sécurité des personnes et des biens, et demandé aux femmes députés de porter ce combat à l’hémicycle.



Même si elle n’a pas voulu se prononcer pour la peine de mort, Aby Ndour a rappelé que « la charia recommande de tuer celui qui tue ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos