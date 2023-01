Accident à Kaffrine : Les femmes cadres de Bby s’inclinent devant la mémoire des victimes et saluent l’acte de Macky Sall La Plateforme des femmes cadres de BBY et de la Majorité présidentielle, avec tristesse, adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées, au peuple sénégalais et à son président de la République, suite à l’accident tragique, survenu dans le village de Sikilo (commune de Kahi, arrondissement de Gniby, département de Kaffrine), ce dimanche 8 janvier 2023, ayant enregistré 40 morts et 99 blessés.

Les Femmes cadres se félicitent de la diligence et de la promptitude du président de la République, Macky Sall, ainsi que les Ministres de l’Intérieur, des Forces Armées, des Transports Terrestres, de la Santé, du Développement communautaire, le Gouverneur, le Maire de Kaffrine et toutes les autorités, présentes sur les lieux du drame, pour apporter leurs aides aux victimes et assister les familles éplorées. Elles saluent le professionnalisme des services de sécurité, des pompiers et des premiers secours, fortement engagés afin de sauver des vies. Aussi, elles se disent fières de l’élan de solidarité nationale des jeunes, des femmes, des hommes et des autorités, qui massivement, ont fait don de leur sang pour les blessés.



Ainsi, ces femmes louent la tenue du Conseil interministériel sur la sécurité routière à la demande du Chef de l’Etat, le décret de 3 jours de deuil national et une enveloppe de 200 millions FCfa allouée aux victimes (un million cinq cent francs Cfa par blessé et deux millions par famille des victimes).



Par ailleurs, elles remercient le Président Macky Sall pour sa vision humaniste qui se traduit par des actes forts, mis en œuvre promptement par le Gouvernement du Sénégal, à savoir les 23 mesures prises, suite au Conseil interministériel.



De l’interdiction de circuler de nuit pour les véhicules de transport public interurbain, en passant par celle de transformation des véhicules, le programme de modernisation et le renouvellement du parc automobile, l’interdiction d’importation de pneus usagés, la révision d’octroi de l’agrément de transport, l’âge minimum requis pour l’obtention du permis de conduire de véhicule de transport, l’aménagement d’aires de repos, le retour des fourrières…., toutes ces mesures à effet presque immédiat, reconnaissent-elles, permettront la réduction drastique du nombre d’accidents sur la route. La mise en place d’un Conseil supérieur de sécurité et de l’éducation routière logé à la Primature, assurera ainsi, le suivi des recommandations.



Les Femmes Cadres suggèrent que ces mesures soient alliées à l’éducation, la prévention, la sensibilisation et une forte répression des comportements irresponsables, dangereux et criminels sur la route, pour que plus jamais ce genre de drames ne se reproduise. Elles remercient tout d’abord les Khalifes généraux, toutes confréries confondues, de leurs déclarations, de leur soutien moral et financier à l’endroit des victimes, de l’ensemble des pays amis et frères, en particulier le Vatican à travers le Pape qui, très rapidement, ont envoyé des mots de soutien en l’endroit des familles des victimes, au président de la République et au peuple sénégalais.



Les Femmes Cadres se joignent avec honneur, aux félicitations du Président de la République qui a reçu Mme Mame Maty Mbengue, première femme africaine à recevoir le fameux trophée « Hall of Fame », décerné par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) pour son talent et sa carrière exceptionnelle. Ainsi, la Plateforme des Femmes cadres de BBY et de la Majorité présidentielle, réaffirme son soutien sans faille au gouvernement et, au président de la République, Macky Sall, pour la continuité de son magistère pour 2024.



