Accident dans le cortège du ministre Oumar Youm : 3 blessés Au moment où on n’a pas encore fini d’épiloguer sur les accidents de la circulation, le cortège du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a fait un accident à hauteur de Mbilor, à 6 km après Dagana.

Trois véhicules ont fait un carambolage. Outre les dégâts matériels, trois blessés légers ont été déplorés. Ils ont été évacués à Richard Toll.

Le ministre et son équipe rentraient à Dakar après cinq jours de visite de chantiers à Kedougou, Tamba, Bakel, Ourossogui et l’îlle à Morphi.







