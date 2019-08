Accident de Bignona : le président du conseil départemental réclame un hôpital pour le département L’accident survenu, hier, sur la route nationale 4, à Bignona ayant causé 4 morts et plusieurs blessés graves, a révélé les difficultés dans la prise en charge médicale dans ce département. Plusieurs blessés ont été transportés à l’hôpital régional de Ziguinchor.

Le président du conseil départemental, Mamina Camara, qui réagissait après l’accident, a lancé un appel au ministre de la Santé pour l’érection d’un hôpital à Bignona.

« Bignona est le plus grand département de la région avec 19 communes. Il occupe 72% du territoire de la région de Ziguinchor. Aujourd’hui, cet accident regrettable a montré les difficultés dans la prise en charge médicale ici à Bignona. Nous demandons au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de nous aider à relever le plateau technique du centre de santé du département pour une meilleure prise en charge médicale », a déclaré Mamina Camara sur la RFM.

« Bignona est une ville carrefour. Ceux qui viennent de la Guinée Bissau ou de la Gambie, et qui vont à Ziguinchor, passent par Bignona », a-t-il ajouté, réclamant un hôpital pour son département.



