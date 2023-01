Accident de Kaffrine: Des révélations sur la 40e victime

Mohamed Touré revenait de Tamba où réside sa femme et ses enfants. Resté longtemps sans se rendre dans la capitale orientale, il a bénéficié de congés de fin d’années pour aller voir les siens.



Ainsi, il a effectué le voyage aller le 26 décembre. Au retour, il était à bord du bus qui est entré en collision, à hauteur de Sikilo (Kaffrine) avec un autre venant de Dakar.



D'après Source A, Mohamed Touré souffrait d’une double fracture au bras et de beaucoup d’autres blessures aux jambes. Il avait en plus du mal à respirer, selon le journal. Admis à l’hôpital de Kaffrine, il bénéficiera de soins intensifs. Mais son état ne s’améliorant pas, son évacuation à Dakar a été décidée. Il décédera en cours de route.