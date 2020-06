Accident de travail : Un agent de Sen'eau et deux prestataires perdent la vie à Joal Un accident qui s'est produit sur un chantier de Sen'eau à Joal a couté la vie à 3 travailleurs de Sen’eau .

L’accident qui selon certaines sources serait dû à une explosion s’est produit ce lundi 1er juin 2020 après-midi et a fait trois victimes.

Une délégation de la Sen'eau composée du Directeur général, du Directeur des Territoires et des opérations, du Directeur Régional de la petite Côte et du Directeur de la communication, s'est déplacée sur les lieux pour s'enquérir de la situation.

A travers un avis parvenu à Leral.net, la Direction Générale de Sen’eau dit s'incliner devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances aux familles des disparus.

La gendarmerie et le procureur général ont ouvert une enquête.



