Accident des militaires survenu à Saraya : le bilan s'est alourdi, un autre soldat est mort !

iGFM rapporte que des militaires du 34ème bataillon ont fait un accident dramatique vers Noumoufouha. Un mort et 9 blessés avaient été enregistrés. Parmi les blessés, un des soldats était dans le coma et trois étaient dans un état grave.



Malheureusement, un des blessés a trépassé…