Accident du pont de l’émergence : une 4ème personne est décédée Une 4ème personne est décédée après l’accident survenu le 26 décembre dernier à hauteur de la passerelle jouxtant le pont de l’émergence de la Patte d’Oie, à côté du stade Léopold Sédar Senghor.

Samedi 28 Décembre 2019

C’est ce qu’indique le journal Kritik, affirmant que la victime a succombé à ses blessures à l’hôpital général Idrissa Pouye (Ex-Cto de Grand-Yoff ), portant ainsi le bilan à 4 morts dans cet accident.

Trois autres personnes luttent contre des traumatismes (les polytraumas), alors qu’une autre personne a pu être sauvée et libérée.

Trois personnes sont décédées sur le coup lors de cet accident, il s’agit d’une dame et de deux hommes.



