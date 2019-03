Accident du vol Ethiopian Airlines: le Bulletin d’accident n° 3. 10 mars 2019, 17h30

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'une conférence de presse qui s’est tenue cet après-midi au siège d'Ethiopian Airlines au sujet d’un avion de la compagnie qui s'est écrasé aujourd'hui, le 10 mars 2019, peu après le décollage en route pour Nairobi depuis Addis-Abeba, le directeur général d'Ethiopian Airlines, qui s’est rendu sur les lieux de l'accident, a indiqué : « il est trop tôt pour spéculer sur la cause de l'accident et des investigations supplémentaires seront menées pour déterminer les raisons de l'accident en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment le constructeur aéronautique Boeing, l'Autorité éthiopienne de l'aviation civile et d'autres entités internationales, afin de respecter les normes internationales. Les informations seront fournies une fois la cause identifiée. Ethiopian Airlines apportera tout le soutien nécessaire aux familles des victimes. »



C’est le commandant de bord Yared Getachew qui effectuait le vol. Il cumulait plus de 8 000 heures de vol avec de très bonnes performances. Il était accompagné du premier officier Ahmed Nur Mohammod Nur, qui comptait 200 heures de vol. 149 passagers et hui membres d'équipage étaient à bord du vol. Les victimes étaient de 35 nationalités.



L’avion B-737-800MAX qui s’est écrasé était rentré à Addis en provenance de Johannesburg ce matin. Un autre vol à destination de Nairobi avait été soumis à un premier contrôle de maintenance rigoureux le 4 février 2019.



Le groupe Ethiopian Airlines exprime sa profonde tristesse et ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs proches à la suite de ce tragique accident d'avion.



Ethiopian Airlines publiera des informations complémentaires dès qu'elles seront disponibles. Des informations actualisées seront également disponibles sur le site Internet d’Ethiopian Airlines à l’adresse www.ethiopianairlines.com.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos