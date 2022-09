Accident mortel à Sangalkam: Un bus Tata heurte une moto Jakarta et fait deux victimes

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est produit ce dimanche à Sangalkam. Un bus de la ligne 87 a violemment percuté deux jeunes au bord d’une moto Jakarta à hauteur de l’IEF de Sangalkam.



Les deux individus sont décédés sur le coup. D’après les premiers témoins, l’accident mortel est intervenu lorsque le bus Tata essayait de dépasser un autre bus avant de terminer sa course sur la moto Jakarta.



Alertés, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats d’usage et procéder à l’identification des victimes.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook