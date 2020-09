Accident mortel de 3 agents de Sen'Eau: Le chef d'équipe condamné à 1 an de prison ferme

Le réquisitoire du ministère public du Tribunal de Grande instance de Mbour dans l'affaire des agents de la Sen'Eau, a été suivi. Selon Seneweb, 1 an d'emprisonnement ferme, c'est la peine que devra purger Alioune Diop, chef d'équipe à Sen'Eau. Ce dernier est condamné pour les délits de négligence et d'imprudence ayant causé la mort de Djiby Sy, Djiby Dème et Babacar Ndiaye.



Pour rappel, trois agents de Sen'Eau ont trouvé la mort le 1er juin, dans l'explosion d'un ouvrage à Mbour.