Accident mortel de Papis Gelongal : Eiffage a fait payer à la famille du défunt, 60.000 FCfa pour le remorquage et les frais de parking du véhicule

Selon le Collectif citoyen sur l’autoroute à péage, après l’accident mortel de Papis Gelongal, Eiffage a fait payer 60.000 Fcfa pour le remorquage et les frais de parking du véhicule.



« Par ailleurs, le Collectif a été scandalisé d’apprendre que la famille a été obligée par l'entreprise de payer 15.000 FCFA pour le remorquage du véhicule accidenté et 45.000 FCFA pour les frais de parking. Le Collectif s'est vivement indigné de cet acte inhumain, qui foule au pied toutes considérations morales au profit de l'argent, en imposant le paiement de la somme de 60.000 FCFA à une famille ayant perdu de ses membres les plus éminents par la faute de l'entreprise Eiffage. Le Collectif lance un appel à tous les citoyens et citoyennes à se joindre à ce combat pour la défense de l'intérêt général « , a pesté le collectif dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net.



Papis Baba Mballo, aîné du groupe Gelongal est décédé ce samedi, des suites d’un accident de la circulation survenu sur l’autoroute à péage. Il était en compagnie de son frère Moussa et un collègue de travail du nom de Youssou. Ces derniers, blessés, ont été acheminés à l’hôpital de Pikine. Sur les ondes de la Rfm, Moussa raconte que l’accident a été causé par un troupeau de vaches qui divaguait sur l’autoroute à péage. Ecoutez...





