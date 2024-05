Grand Reportage / Menace sur les terres de "Warouwaay": La crise des maraîchers, charretiers et bana-banas de Gadaye Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2024 à 23:32 | | 0 commentaire(s)| Dans les terres fertiles de "Warouwaay" à Gadaye, au cœur du département de Keur Massar, se trouve un précieux bastion agricole. De par sa proximité avec la VDN 3 et la mer, ce site offre des conditions optimales pour des récoltes abondantes.

Depuis des décennies, des maraîchers ont façonné ces terres, cultivant une variété de produits essentiels aux ménages : choux, oignons, pommes de terre, manioc, poivrons, salades, papayes, blé et bien d'autres encore. Cependant, ces dernières années, leur labeur est assombri par la menace grandissante des spéculateurs fonciers, dépossédant ces courageux agriculteurs de centaines d'hectares de terres cultivables.



Les projets immobiliers en expansion, mettent en péril leurs activités agricoles, qui ont longtemps nourri une grande partie de la population dakaroise. Aujourd'hui, ces maraîchers sont rongés par l'angoisse quant à leur avenir, qui semble se diriger vers un chômage endémique. Même les travailleurs du commerce et du transport, tels que les "bana-banas" et les charretiers, se trouvent dans l'incertitude, voyant leur gagne-pain menacé par la disparition de ces terres.



Ce Grand Reportage de Leral, signé Birame Khary Ndaw, vous plonge au cœur de cette crise qui menace l'écosystème et la subsistance de toute une communauté.



