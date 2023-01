Accident mortel de Sikilo / Gouverneur de Kaffrine : « Les victimes vont recevoir entre un et deux millions FCfa »

Le gouverneur de la région de Kaffrine, William Manel révèle que les victimes de l’accident, survenu à Kaffrine dans la nuit de samedi à dimanche, vont recevoir chacune, un soutien financier compris entre un à deux millions FCfa.



« Une enveloppe de 200 millions de francs Cfa est dégagée pour soutenir les familles. Chaque blessé va recevoir un million de francs Cfa, en guise de soutien. Pour les personnes décédées, leurs familles vont recevoir deux millions FCfa », a fait savoir l’autorité administrative.



D’après le gouverneur de Kaffrine, une commission régionale de suivi et d’accompagnement des victimes a été mise en place pour faire la répartition de cette enveloppe, dégagée par le gouvernement, à travers le Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale.



