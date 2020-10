Accident spectaculaire à Thiès: Un train réduit en tas de ferraille une voiture, sans faire de victime Le passage à niveau situé à la place Sousse de Thiès, a été hier le théâtre d’un accident rocambolesque. Un train a écrabouillé une voiture en pleine journée, sans faire de victime.

Les faits ont eu lieu aux environs de 16 heures. C’est Serigne Sidy Ndiéguène, président du Comité scientifique du Gamou de Keur Mame El Hadji de Thiès qui était à bord du véhicule de marque Chevrolet, avec son épouse, sa fille et son beau-frère.



D’après le quotidien « L’As », c’est sa femme qui était au volant et la famille était en partance pour Dakar. Mais au moment de traverser le passage à niveau, un train en provenance des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) a subitement surgi pour heurter de plein fouet le véhicule, qui s’est transformé en amas de ferraille.



Chance ou miracle, les occupants du véhicule sont sortis sains et sauf, mais les dégâts matériels sont énormes. Pourtant, selon nos confrères, le véhicule endommagé aété acheté à 4,5 millions FCfa, il y a à peine 3 mois.

« Thiata gaaw (le mauvais œil est foudroyant) », dit un adage wolof !



