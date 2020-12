Accident sur l'avenue Lamine Gueye : Le bilan fait état d'un mort et deux blessés graves (Photos)

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 18:08

Un accident d’une rare violence s’est produit ce mercredi 02 décembre 2020 sur l’avenue Lamine Gueye situé dans la commune de Dakar plateau. Un camion sans frein a foncé sur des personnes qui étaient sur la voie. Un jeune est décédé sur le coup et un autre grièvement blessé.



Les occupants de l’avenue Lamine Gueye sont toujours sous le choc. En effet, un camion sans frein a foncé sur deux individus qui vaquaient à leur occupation. Les services de la compagnie de circulation ont procédé au constat. Le bilan fait état d’un mort, deux blessés et plusieurs voitures détruites.



Sur place, le sous-préfet de Dakar plateau, Djiby Diallo qui était sous le choc de l’accident n’a pas voulu se prononcer.



Le chauffeur a été arrêté par la section accident du commissariat de Dakar Plateau. Il sera déféré ce jeudi 3 décembre au parquet pour homicide involontaire.



Cet incident remet encore une fois en cause la question des gros porteurs qui souvent circulent en pleine ville pendant les heures de pointe.

