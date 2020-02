Accident sur la corniche : Pape Alé Niang était bien en état d’ivresse Pape Alé Niang était bien en état d’ivresse au moment de l’accident dont il a été victime sur la corniche, jeudi. L’Observateur persiste et signe dans sa livraison du jour, affirmant que le journaliste a été testé positif à deux reprises. D’ailleurs, poursuit le journal, ces tests ont été filmés et remis à la police. Et si le journaliste a été libéré après une brève garde à vue, c’est que des autorités ont fait pression pour éviter une certaine crispation sociale. Dans tous les cas, Pape Alé Niang a été bien en garde et il risque 3 ans de prison s’il est, une nouvelle fois, pris par la patrouille.

