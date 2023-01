Accident tragique à Kaffrine: Le Khalife général de Médina Gounass présente ses condoléances aux familles des victimes

Suite à l'accident produit sur la route de Kaffrine ce dimanche 08 janvier 2023, le Khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba (Rta), par la voix de son Porte-parole Thierno Ibnou Oumar

Ba, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au Président de la République et à tous les sénégalais.



Le Khalife prie pour un prompt rétablissement aux blessés.



Comme à l'accoutumée, il prie pour un Sénégal de paix et rappelle aux conducteurs à plus de prudence et de responsabilité sur les routes.