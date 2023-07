Accident tragique à la sortie de Nguène Sarr: Le bilan fait état de 23 morts et de plus de 50 blessés Le bus qui s'est renversé vers la sortie de Nguène Sarr, à quelques kilomètres de Louga, ce mercredi vers 7 heures du matin, enregistre présentement 23 morts, dont dont 22 sur le coup et 1 à l'hôpital et de plus de 50 blessés. Le bus venait de Thioubolo Lao, dans le département de Podor. Les témoins interpellés par le correspondant de Leral sur place, parlent d’un excès de vitesse comme étant la cause de l'accident. Le conducteur, disent-ils, a perdu un bref moment, le contrôle de son bus, qui a dérapé, avant de cogner un arbre. Présentement, les victimes ont été acheminées à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, par les sapeurs-pompiers.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023 à 13:19















