Accidents de la circulation : les routes tuent près de 5000 personnes par an au Sénégal Les accidents de la route sont de plus en plus nombreux. De 2014 à 2017, 2130 personnes ont été tuées dans des accidents de circulation au Sénégal, soit une moyenne annuelle de 532 morts par an, selon le décompte officiel, rapporte Enquête.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal rien qu'en 2018, sur 27 000 victimes d’accidents de la route, il y a eu 612 décès. Un nombre qui serait très en deçà des chiffres réels. Et certains parlent de 5000 morts par an.

« Dans les données publiées par le bulletin d'analyse des accidents corporels, il n'est fait état que des décès directs. Or, de la première à la 24e heure, les malades sont acheminés dans les hôpitaux où il y a un taux de 30% de décès. Au-delà de la 2e heure, il peut aller jusqu'à trois morts. Ce taux de 500 décès, il faut le multiplier par 10 », a, en effet, déclaré le Dg du Samu, Mamadou Diarrah Bitèye, dans Enquête.



