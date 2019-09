Accidents en mer à Joal: 8 pêcheurs décédés et 12 disparus en un an

Les chiffres sont alarmants, à partir du premier janvier 2019 à aujourd'hui, le centre de surveillance de Joal a enregistré 11 accidents avec un bilan de 8 morts et 12 portés disparus (corps non retrouvés).



De même, 38 pirogues ont été arraisonnées et leurs capitaines verbalisés pour non port de gilet.



Un capitaine a même été déféré pour avoir mis en danger de la vie d'autrui, selon Ibrahima Diouf, chef de service régional des pêches de la région de Thiès basé à Joal, qui s'est entretenu avec Leral.

