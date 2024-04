Accord de coopération entre la Siace et Huawei Technologies Co. Ltd : Vers le renforcement de l'infrastructure des télécommunications dans les pays membres de la Siace

A travers un communiqué, la Siace confie que cet accord de coopération renforce la collaboration continue entre la Siace et Huawei avant d’ajouter que l'objectif est de renforcer l'infrastructure des télécommunications dans les pays membres de la Siace.



Dans le cadre de cet arrangement, le document rapporte que la Siace fournira des solutions d'assurance pour soutenir Huawei dans la mise à disposition d'équipements de réseaux de télécommunications avancés et dans la formation des principaux opérateurs de télécommunication des pays membres de la Siace.



À noter que cette dernière a déjà facilité la fourniture d'équipements de télécommunications essentiels à des opérateurs importants tels qu'Indosat en Indonésie et Uzbektelecom en Ouzbékistan. Cette collaboration vise à améliorer la connectivité et l'accès à une technologie de télécommunications avancée dans les pays membres de la Siace.



M. Oussama Kaissi, Dg de la Siace, a déclaré, dans le cadre de ce partenariat, que « cet accord de coopération avec Huawei représente un plan d’action important pour soutenir le renforcement des infrastructures de télécommunications primordiales dans nos pays membres »



En alliant l'expertise technologique de Huawei avec les solutions d'assurance solides de la Siace, a-t-il précisé, « nous ouvrons la voie à une croissance transformative dans le secteur des télécommunications ».



À l’en croire, cette collaboration est plus qu'un partenariat. C'est, d’après lui, une voie vers une connectivité avancée et une innovation accrue, « permettant à nos pays membres d’exploiter pleinement le potentiel d’une technologie de télécommunication avancée ».



