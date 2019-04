Accouchement : une jeune femme accouche 45 minutes après avoir découvert qu’elle était enceinte

Déjà maman d’une petite fille de 1 an, Emmalouise prenait la pilule. Et si, les premiers temps, elle avait des saignements réguliers, ceux-ci se sont arrêtés. Elle a forcément pensé que c’était la pilule qui provoquait cet arrêt des règles.



Sauf qu’un matin, en se réveillant, elle découvre qu’elle a un baby-bump qu’elle n’avait pas la veille. Cela l’inquiète car son ventre (quoique petit) ressemble bien à celui d’une femme enceinte. Pourtant, elle n’a jamais eu de nausées, ni d’autres symptômes. Elle a juste pris un peu de poids, réparti sur toute sa silhouette.



Elle accouche sur le parking de l’hôpital

Sa grand-mère décide de l’emmener à l’hôpital pour qu’elle soit examinée. Mais Emmalouise n’a pas le temps de monter dans la voiture que la poche des eaux se rompt, et c’est sur le parking de l’hôpital qu’elle donne naissance à son deuxième enfant, une petite fille prénommée Ciara, 45 minutes seulement après avoir découvert qu’elle était enceinte !



Les médecins n’expliquent pas ce phénomène

Emmalouise et Ciara passent deux jours à la maternité afin de s’assurer que tout va bien, ce qui est le cas, Ciara pesant 3,5 kg à la naissance. Quant aux médecins, ils n’ont pu donner d’explications à ce phénomène, excepté le fait que le bébé avait dû s’installer dans le bas du dos, d’où le fait qu’Emmalouise n’avait pas de ventre.



Aujourd’hui, à 19 ans, Emmalouise et son compagnon Sean ont deux enfants et n’en veulent pas d’autres. La jeune maman a abandonné la pilule pour un anneau vaginal. Espérons qu’il sera plus efficace !











Parents.fr