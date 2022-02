Accra / Assemblée des ministres de la Santé de la Cedeao: Abdoulaye Diouf Sarr annonce d’importantes mesures

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a pris part à la rencontre et assistera aussi demain, en marge de cette session extraordinaire des Ministres de la Santé Cedeao, au sommet sous-régional sur la couverture sanitaire universelle.



Les axes prioritaires du Plan Stratégique traitent des besoins pour améliorer les soins de santé et le bien-être, l’information et la recherche en matière de santé, la sécurité sanitaire et la préparation aux urgences, le leadership, la gouvernance et la mobilisation des ressources.



Il annonce également d’importantes mesures dans l’accompagnement des pays pour la préparation, la prévention et la réponse aux épidémies et urgences sanitaires.