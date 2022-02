Accrochage Mfdc - Armée sénégalaise en Gambie: Le nouveau maire de Ziguinchor maintient le silence

Ousmane Sonko a encore gardé le silence sur la forte actualité de la crise qui fait beaucoup de bruit depuis le 24 janvier dernier. Son installation à la mairie de Ziguinchor, hier, que lui-même avait annoncée dans son post, pour expliquer les raisons de son absence à l’accueil des "Lions", avait suscité beaucoup de curiosité chez les médias, renseigne "Bes Bi".



D’abord, pour certains parce que c’est un moment historique pour lui, mais aussi pour d’autres, parce que cela devrait être l’occasion idéale de se prononcer sur cette tension provoquée par l’accrochage entre le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) et un détachement de l’Armée sénégalaise en Gambie. Des échanges de tirs qui ont fait 4 morts du côté des Diambars et 7 autres prisonniers encore entre les mains des rebelles.



La veille, un autre fils de la Casamance, Aliou Cissé, avait exprimé toute sa peine de voir cette situation et avait souhaité que le sacre des "Lions" à la Coupe d’Afrique des Nations, puisse ramener la paix dans cette région en proie à cette crise, qui dure depuis 40 ans.