Accusation d’abus sexuel : Une ancienne compagne de R. Kelly qui l’avait défendu se retourne contre lui

Désormais, la jeune femme affirme avoir été l’une des victimes du chanteur. Dans une publication partagée sur le site Patreon, Jocelyn Savage, 24 ans, décrit sa relation « abusive » avec R. Kelly.



Elle avait annoncé, sur Instagram, sa décision de révéler des choses restées secretes jusqu’à maintenant. « Je risque la vie pour celles des autres. »



Dans son message, elle dit avoir rencontré le chanteur en 2015, alors qu’il avait 48 ans. « Robert me regardait toujours d’une manière sexuelle les premières fois que nous nous sommes rencontrés », a-t-elle déclaré.



Joycelyn a également expliqué que R. Kelly lui avait promis une carrière musicale et qu’il ferait d’elle la prochaine Aaliyah. « Il me disait exactement : ‘Bébé, tu vas devenir la prochaine Aaliyah. »



Séduite par ses promesses, elle a abandonné ses études universitaires pour aménager avec lui. Cependant, les choses ont changé et il est devenu insupportable. Il exigeait qu’elle l’appelle « maître » ou « papa ».



« Les choses ont commencé à empirer. Il élevait la voix si je ne l’appelais pas ainsi. Si Robert m’appelait, je devais répondre ‘Oui, papa’ ou ‘S’il te plaît, papa’, il était devenu autoritaire. »



R. Kelly est actuellement incarcérée et fait face à plusieurs accusations d’abus sexuels.